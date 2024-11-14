5 вещей, которые никогда нельзя дарить: они принесут только несчастье

С приближением зимы уже пора подумать и о покупке подарков, чтобы не пришлось заниматься этим в последний момент. Впрочем, нужно также помнить и о том, что некоторые вещи приносить в подарок не рекомендуют.

Эзотерики убеждены, что некоторые вещи могут приносить новому владельцу беду и беды, если подарить их на День рождения или другой праздник, сообщает 24 Канал. Поэтому если вы не хотите подвергнуть близкого человека на неприятности, стоит с внимательностью отнестись к выбору подарков.

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Ножи и ножницы

Все острые предметы человек должен покупать себе сам, ведь такой подарок будет стопроцентно нести в себе негативную энергетику. Если вас все же попросили подарить ножницы или нож, попросите за такой подарок символическую плату – тогда он должен потерять свое негативное значение.

Кошелек

Когда человек принимает в подарок пустой кошелек, он рискует потерять свой финансовый успех. Поэтому если вы все же решили преподнести кому-то такой подарок, обязательно положите в него хотя бы гривну или другую купюру.



Кошелек дарить не стоит / Фото Pexels

Зеркало

Наши предки верили, что зеркало – это почти портал в потусторонний мир, поэтому его издавна преследует немало различных примет и тайн. И если дарить зеркало, то это якобы может принести несчастье в дом или даже разрушить семью.

Поэтому если вы не хотите случайно навредить, лучше таких презентов избегать.

Мужской галстук

Галстук – это особый подарок, и считается, что если одинокая девушка дарит его женатому мужчине, то она так может “привязать” его к себе. И это не только приведет к недоразумениям, но может и негативно повлиять на отношения, поэтому к выбору такого подарка нужно относиться с осторожностью.

Жемчуг

Считается, что подаренный жемчуг, несмотря на свою красоту, может притянуть беду, убытки и болезни. Кроме того, во многих странах жемчуг символизирует слезы вдов, поэтому лучше воздержаться от такого подарка.