5 речей, які ніколи не можна дарувати: вони принесуть тільки нещастя

З наближенням зими вже час подумати й про покупку подарунків, аби не довелося займатися цим в останню мить. Втім, потрібно також пам’ятати і про те, що деякі речі приносити у подарунок не рекомендують.

Езотерики переконані, що деякі речі можуть приносити новому власнику лихо та біди, якщо подарувати їх на День народження чи інше свято, повідомляє 24 Канал. Тож якщо ви не хочете наразити близьку людину на неприємності, варто з уважністю поставитися до вибору подарунків.

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Ножі та ножиці

Усі гострі предмети людина має купувати собі сама, адже такий подарунок буде стовідсотково нести у собі негативну енергетику. Якщо вас все ж попросили подарувати ножиці чи ніж, попросіть за такий подарунок символічну плату – тоді він має втратити своє негативне значення.

Гаманець

Коли людина приймає у подарунок порожній гаманець, вона ризикує втратити свій фінансовий успіх. Тож якщо ви все ж вирішили піднести комусь такий подарунок, обов'язково покладіть у нього хоча б гривню чи іншу купюру.



Гаманець дарувати не варто / Фото Pexels

Дзеркало

Наші предки вірили, що дзеркало – це майже портал у потойбіччя, тому його здавна переслідує чимало різних прикмет та таємниць. І якщо дарувати дзеркало, то це начебто може принести нещастя в оселю чи навіть зруйнувати сім’ю.

Тож якщо ви не хочете випадково нашкодити, краще таких презентів уникати.

Чоловіча краватка

Краватка – це особливий подарунок, і вважається, що якщо самотня дівчина дарує її одруженому чоловікові, то вона так може “прив’язати” його до себе. І це не тільки призведе до непорозумінь, але може й негативно вплинути на стосунки, тож до вибору такого подарунка потрібно ставитися з обережністю.

Перли

Вважається, що подаровані перли, попри свою красу, можуть притягнути біду, збитки та хвороб. Окрім того, в багатьох країнах перли символізують сльози вдів, тож краще утриматися від такого подарунка.