Никогда не делайте этого на День рождения: простые действия могут притянуть несчастье

День рождения – это день, который должен ассоциироваться со счастьем, радостью и весельем. Впрочем, приметы предупреждают о некоторых действиях, которых стоит избегать в этот день.

Если вы хотите, чтобы День рождения прошел как можно лучше, праздник нужно не только спланировать и продумать, что вы будете делать, но и запомнить, чего делать нельзя. Советы 24 подобрали короткий список запретов, в которые верят эзотерики.

Интересно Эти 5 домашних растений выживут и у самых ленивых: они почти не нуждаются в поливе

Нельзя думать о финансовых сложностях

Мысли могут очень сильно влиять на нашу жизнь, поэтому не стоит в День рождения думать о долгах и нехватке средств. Поверья убеждают, что эти мысли в праздничный день могут только ухудшить ваше финансовое положение.

Нельзя стричься

Иногда обновление образа – это отличная идея, но в День рождения лучше этого не делать. Оказывается, это плохая примета, которая предвещает начало проблем со здоровьем. И заняться своей прической лучше в какой-то другой день.

Одалживать деньги в долг

Люди, которые не имеют проблем с финансами, также должны прислушиваться к приметам. Оказывается, если одолжить деньги на День рождения, то они могут не вернуться к вам, поэтому не спешите давать кому-то средства в долг.



Нельзя занимать деньги взаймы / Фото Pexels

Отмечать День рождения заранее

Это – одна из худших примет, и лучше действительно не браться за празднование слишком рано. Приметы говорят, что это может привести к беде и несчастьям в течение следующего года.

Выносить мусор и мыть пол

Если вы не хотите притянуть в дом бедность, тогда в свой День рождения лучше не браться за уборку. В идеале нужно справиться с этими задачами заранее, или же поручить их кому-то другому в доме.