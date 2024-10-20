Ніколи не робіть цього на День народження: прості дії можуть притягнути нещастя

День народження – це день, що має асоціюватися з щастям, радістю та веселощами. Втім, прикмети попереджають про деякі дії, яких варто уникати в цей день.

Якщо ви хочете, щоб День народження пройшов якнайкраще, свято потрібно не тільки спланувати і продумати, що ви будете робити, але й запам'ятати, чого робити не можна. Поради 24 підібрали короткий список заборон, у які вірять езотерики.

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Не можна думати про фінансові складнощі

Думки можуть дуже сильно впливати на наше життя, тож не варто у День народження думати про борги та брак коштів. Повір'я переконують, що ці думки у святковий день можуть тільки погіршити ваше фінансове становище.

Не можна стригтися

Іноді оновлення образу – це чудова ідея, але у День народження краще цього не робити. Виявляється, це погана прикмета, яка віщує початок проблем зі здоров'ям. І зайнятися своєю зачіскою краще у якийсь інший день.

Позичати гроші

Люди, які не мають проблем з фінансами, також мають прислухатися до прикмет. Виявляється, якщо позичити гроші на День народження, то вони можуть не повернутися до вас, тож не поспішайте давати комусь кошти у борг.



Не можна позичати гроші / Фото Pexels

Відзначати День народження заздалегідь

Це – одна з найгірших прикмет, і краще справді не братися за святкування надто рано. Прикмети говорять, що це може призвести до лиха та нещастя протягом наступного року.

Виносити сміття та мити підлогу

Якщо ви не хочете притягнути у дім бідність, тоді у свій День народження краще не братися за прибирання. В ідеалі потрібно впоратися із цими завданнями заздалегідь, або ж доручити їх комусь іншому в домі.