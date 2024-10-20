Якщо ви хочете прикрасити свій дім, але не відчуваєте у собі наснаги по-справжньому доглядати за кімнатними рослинами, відмовлятися від ідеї одразу не варто. Натомість потрібно підібрати такі, які потребують мінімум догляду, пише Real Simple.

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Зміїна рослина

Якщо ви триматимете цю рослину вдома, навряд чи колись зіштовхнетеся з труднощами. Вона може тижнями процвітати без жодної уваги з вашого боку. Достатньо буде час від часу поливати її, і вона буде викидати все нове й нове листя.

Потос

Якщо ви мандрівник, вже купуйте потос! Ця рослина може тижнями стояти без поливу – варто тільки знайти для неї сонячну ділянку на підвіконні, і вона ростиме, як на дріжджах. Ця кімнатна рослина дуже поширена, і не дарма – бо її листя зможе прикрасити будь-яку оселю яскравими тонами і привабливим листям.

Лілія миру

Якщо ви дуже часто проводите час поза домом, потрібно подбати про придбання рослин, які це легко переживуть. І лілія миру – одна з них. Можливо, коли ви повернетеся з чергової поїздки, то навіть помітите її цвітіння – яскраві білі квіти, що квітка може викинути навіть за мінімального догляду.

Монстера

Навіть якщо догляду зовсім небагато, рослина все ще може дуже успішно рости і досягти неабияких розмірів. Перед від'їздом ви можете поставити рослину у ванну і буквально обмити її. Вона оцінить вологу та воду і прекрасно ростиме далі.



Монстера добре росте без догляду / Фото Pexels

Китайська вічнозелена рослина

Якщо у вас вдома не дуже багато освітлення, тоді ця рослина може стати ідеальною, адже вона чудово росте і в напівтіні. Вона викидає багато листя та може прикрасити будь-яку кімнату пишним зеленим кольором з срібними прожилками.