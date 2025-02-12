14 февраля – День Валентина: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь одиночество
Во всем мире 14 февраля отмечают День Валентина. За много лет в этот праздник уже накопилось немало вещей, которые не стоит делать, чтобы не навлечь в свою жизнь беду и одиночество.
Каждая страна имеет свои правила и обычаи празднования, пишет 24 Канал. Главным цветом Дня святого Валентина считается красный и розовый. Независимо от того, с кем вы празднуете День Валентина – с любимой половинкой или наедине, стоит учесть несколько вещей, которые не рекомендуется делать в День влюбленных.
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Что нельзя делать на День Валентина парам
Если ваш партнер не удовлетворил ваших желаний, а вы получили совсем не то, что ждали, то лучше не устраивать в этот день выяснения отношений и не обижаться, поскольку ссора в этот день может привести к разводу.
Ссора неудачной будет не только между парой, но и с друзьями или родными. Споры на День Валентина могут отпугнуть успех в любви.
Нельзя в День влюбленных опаздывать. Говорят, что если опоздать куда-то 14 февраля, то будете опаздывать всегда к своей судьбе.
На День Валентина лучше избегать определенных вещей / Фото Pexels
Лучше не дарить на День Валентина слишком дорогой подарок, чтобы не поставить в неловкое положение вторую половинку.
Парням запрещено в этот день дарить кольцо, если он не собирается делать предложение.
Что нельзя делать на День Валентина в одиночестве наедине
Не стоит завидовать тем, кто празднует День влюбленных в паре. Плохие эмоции могут вам только навредить, поэтому лучше сосредоточьтесь в этот день на себе и приобретите то, о чем давно мечтали. В этот день очень важно не забывать о любви к себе.
Лучше не проводить день в одиночестве, даже если вы без пары. Пригласите в гости друзей или соберитесь куда-то вечером поужинать.
Не рекомендуется злоупотреблять в этот день алкогольными напитками и плакать. Грусть и слезы могут только навлечь больше проблем и продлить одиночество.