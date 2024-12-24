Сочельник – это последний день перед Рождеством Христовым, когда верующие соблюдают пост, сообщает 24 Канал. И существует несколько запретов в этот день, которых стоит придерживаться, чтобы год был удачным.

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Уборка

Конечно, на Сочельник дома должно быть чисто, но уборкой нужно было заняться раньше. А вот в праздник лучше отложить всю сложную работу и отдохнуть. Также не стоит и браться за шитье и вышивку.

Ссоры и ругань

В такой торжественный праздник точно не стоит ругаться. А если с кем-то поссориться, можно навлечь на себя неприятности. В этот день стоит прощать, не скупиться и, что важно, отдавать долги. Праздновать Сочельник с долгами – это очень плохая примета; вроде бы в таком случае весь год придется жить в долг.

Встречать Сочельник не дома

По обычаю, Сочельник нужно встречать с семьей дома. А если в этот день уйти далеко от дома, вроде бы весь год будете блуждать. Также не стоит очень много разговаривать и даже выходить из-за стола. А если выйти из дома после начала ужина, вроде бы можно впустить в дом нечистую силу.



На Сочельник стоит быть дома / Фото Pexels

Садиться в грязной одежде

На Сочельник нужно нарядиться хорошо, в новую и чистую одежду. А если садиться в грязной, можно притянуть к себе бедность. Не советуют встречать праздник и в черной одежде – это тоже плохой знак. А девушкам и парням в этот вечер нельзя сидеть на углах – из-за этого можно не найти свою пару.

Запивать блюда водой

В Сочельник все блюда нужно запивать только узваром. А есть до появления первой вечерней зари и вообще нельзя.