6 основных ошибок в использовании обогревателя: никогда не делайте этого

Когда погода становится прохладной, многие начинают доставать обогреватели. Они могут создать тепло и уют, но пользоваться ими стоит с осторожностью.

Обогреватели, несмотря на все удобство, являются потенциально опасными электрическими приборами, которые могут вызвать ожоги и пожары, если не пользоваться ими должным образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Интересно 90% людей совершают ошибку: вот как надо натирать сыр на терке

Не устанавливайте обогреватели на мебель

Существует две веские причины, почему делать этого не стоит. Первая из них проста – мебель легковоспламеняющаяся. Во-вторых, обогреватель может упасть и нанести вам удар или ожог, особенно это вероятно в случае, если кто-то споткнется о шнур.

Лучше ставить обогреватель на пол, на невоспламеняющейся поверхности, а не на ковре.

Не ставьте его в ванной

Пол в ванной комнате действительно может быть холодным и неприятным. Но есть две вещи, которые никогда не стоит сочетать – вода и электричество. Держите обогреватель как можно дальше от ванной – тесного пространства с большим количеством брызг воды.

Не используйте его для согревания труб

Опять же, обогреватели и вода – это плохое сочетание. И если в вашем доме замерзли трубы, существует вероятность, что они могут лопнуть. Зато трубы нужно изолировать, но никогда не ставить рядом обогреватель.

Не оставляйте их без присмотра

Даже если вы планируете быстрый поход в продуктовый магазин, никогда не стоит оставлять включенный обогреватель без присмотра. Также не стоит оставлять его работать на ночь – ведь тогда вы не сможете вовремя среагировать, если что-то пойдет не так.



Обогреватель нельзя оставлять без присмотра / Фото Pexels

Еще важнее придерживаться этого правила, если в доме есть животные или маленькие дети.

Не согревайте им одежду или постельное белье

Теплое одеяло зимой – это прекрасно, но пытаться достичь этого эффекта с помощью обогревателя точно не стоит. Тепло может вызвать возгорание одежды, постельного белья, штор и тому подобное.

Не используйте удлинитель

В общем удлинители – это удобный прибор, но есть немало вещей, которые подключать к нему нельзя. И обогреватель – это один из них. Перед тем, как использовать удлинитель, ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь, что он подходит для приборов с высокой мощностью.

Также будьте внимательны и никогда не прокладывайте удлинитель под ковром и не подключайте его к другому удлинителю.