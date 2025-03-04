Что ни в коем случае нельзя делать с обручальным кольцом, чтобы не испортить личную жизнь

Некоторые супружеские пары не придают обручальному кольцу особого значения, поэтому могут не совсем должным образом с ним обращаться. Большинство могут и даже не подозревать то, что определенные вещи приводят к плохим последствиям в семье.

Сначала надо знать правило, которым еще руководствовались наши предки, пишет 24 Канал. Они считали, что у мужа и жены должны быть одинаковые обручальные кольца. Если они разных форм и металлов, то супружескую пару могут ждать проблемы.

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Что нельзя делать с обручальным кольцом

Эти украшения являются символом счастливой и крепкой семьи, поэтому влюбленная пара после бракосочетания носила обручальное кольцо на безымянном пальце. Люди верили, что от этого пальца идет сосуд к сердцу, который отвечает за любовь. Надетое на пальце обручальное кольцо показывает всем остальным, что сердце человека уже занято.

В современном мире кто-то считает обручальное кольцо лишь украшением, а кто-то – ценным оберегом. Для того, чтобы эта вещь оберегала влюбленных людей, стоит знать о некоторых вещах, которые не рекомендуется делать.

Никому нельзя показывать обручальное кольцо до свадьбы, поскольку такой поступок может навлечь беду на семейный союз.



Народные приметы об обручальных кольцах / Фото Pexels

Обручальное кольцо является талисманом, поэтому для того, чтобы в семью не пришли неприятности, его не стоит ни в коем случае давать кому-то мерить. Говорят, что человек, который примеряет кольцо может подсознательно забрать счастье и благополучие в семье.

Кроме того, кольцо нельзя снимать с пальца. Сейчас многие девушки снимают обручальное кольцо, чтобы одеть различные украшения, впрочем такое действие лишает магического действия кольца, который является оберегом семьи. Постоянное снятие обручального кольца приведет к ссорам и конфликтам в семье.

После развода кольцо нельзя держать в шкатулке или носить на руке, потому что оно не позволит вам начать новые отношения.