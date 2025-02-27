Вечером нельзя не только считать деньги, но и давать их кому-нибудь или занимать, пишет 24 Канал. Чтобы некоторые вещи не привели к бедности, лучше их обходить. Счет денег вечером может навлечь неприятные последствия, поэтому этого лучше избегать в вечернее время.

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Почему нельзя считать деньги вечером

Вечернее счет денег может привести к тому, что в будущем возникнут непредсказуемые расходы, так что придется потратить немало денег из кошелька.

Говорят, что вечерний подсчет денег привлекает к человеку завистников с отрицательной энергией, которая может ослабить энергетику дома. Деньги любят хорошую энергетику, поэтому лучше их считать утром или во второй половине дня.

Постарайтесь не отдавать деньги вечером, даже если они чужды. Такое действие может оказать негативное влияние на ваш финансовый успех. Должникам возвращать ссуженные деньги рекомендовано только утром.



Деньги вечером считать нельзя / Фото Pexels

По словам эзотериков, подсчет денег вечером может перекрыть естественный поток финансов, поэтому лучше все, что связано с деньгами следует отложить после заката. Помните, что любые манипуляции с деньгами нужно выполнять тогда, когда солнце стоит над горизонтом.

Чтобы не вовлекать в жизнь негативные события, лучше откажитесь от счета денег в вечернее время, поскольку такие систематические действия могут привести к новым долгам и кредитам.