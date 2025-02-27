Ввечері не можна не лише рахувати гроші, але й давати їх комусь чи позичати, пише 24 Канал. Щоб певні речі не призвели до бідності, краще їх оминати. Рахування грошей ввечері може накликати неприємні наслідки, тому цього краще уникати у вечірню пору.

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Чому не можна рахувати гроші ввечері

Вечірнє рахування грошей може призвести до того, що в майбутньому виникнуть непередбачувані витрати, тож доведеться витратити чимало грошей з гаманця.

Кажуть, що вечірній підрахунок грошей привертає до людини заздрісників з негативною енергією, яка може послабити енергетику дому. Гроші люблять хорошу енергетику, тому краще їх рахувати вранці чи в другій половині дня.

Постарайтеся не віддавати гроші ввечері, навіть якщо вони чужі. Така дія може негативно вплинути на ваш фінансовий успіх. Боржникам повертати позичені гроші рекомендовано лише вранці.



Гроші увечері рахувати не можна / Фото Pexels

За словами езотериків, підрахунок грошей ввечері може перекрити природний потік фінансів, тому краще все, що пов’язано з грошима варто відкласти після заходу сонця. Пам’ятайте, що будь-які маніпуляції з грошима треба виконувати тоді, коли сонце стоїть над горизонтом.

Щоб не залучати у життя негативні події, краще відмовтеся від рахунку грошей у вечірній час, оскільки такі систематичні дії можуть призвести до нових боргів та кредитів.