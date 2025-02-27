Свербіж правої руки здебільшого сигналізує про позитивну подію, пише 24 Канал. З давніх-давен люди вірили в те, що чухання правої долоні сповіщає про майбутню зустріч.

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При вітанні чоловіки простягають праву руку, тому свербіж означає те, що ви скоро будете з кимось вітатися. Окрім того, ця зустріч для вас буде приємною.



Свербіж правої руки віщує про зустріч / Фото Pexels

За народними прикметами деталі щодо свербіння правої руки можна дізнатися навіть за визначеними днями від понеділка – до неділі.

Понеділок – до зустрічі зі знайомою людиною.

– до зустрічі зі знайомою людиною. Вівторок – вас чекають посиденьки з друзями, які покращать настрій.

– вас чекають посиденьки з друзями, які покращать настрій. Середа – очікуйте на ділову чи особисту зустріч, поїздку чи якусь подорож.

– очікуйте на ділову чи особисту зустріч, поїздку чи якусь подорож. Четвер – самотній людині це може віщувати майбутнє побачення.

– самотній людині це може віщувати майбутнє побачення. П’ятниця – свербляча рука вказує на те, що людину згадує колишній партнер. Дівчата у цей день випадково можуть зустріти своє минуле кохання.

– свербляча рука вказує на те, що людину згадує колишній партнер. Дівчата у цей день випадково можуть зустріти своє минуле кохання. Субота – у цей день можна побачити людину, яка стане в майбутньому вашим коханням.

– у цей день можна побачити людину, яка стане в майбутньому вашим коханням. Неділя – в останній день тижня можна зустрітися з впливовою людиною, яка допоможе покращити ваше життя.

Вірити цим прикметами чи ні – справа кожного, втім для того, щоб привернути позитивні зміни у життя – подякуйте Всесвіту. Легке потрясіння рукою або доторк до дерева може залучити добру енергію.