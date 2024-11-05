Никогда не делайте этого с волосами: накличете беду и неприятности

Волосы еще издавна считались очень важными для различных примет: они могут предвещать как счастье, так и беду.

Наши предки были убеждены, что волосы могут накапливать и жизненную силу человека, и его опыт, и поэтому относиться к ним нужно чрезвычайно бережно, сообщает 24 Канал. А также быть с ними стоит чрезвычайно осторожными, ведь так легко опрометчивыми действиями привлечь к себе беду.

Интересно Эти продукты улучшают сон: что надо добавить в свой рацион

Стрижка

Считалось, что стричь ребенка до одного года категорически запрещено. А первый срезанный локон всегда помещали в тканевый мешочек и хранили, как оберег. И, конечно же, срезанные волосы никогда нельзя бросать в воду.

Считалось, что с течением вода может забрать и вашу судьбу. Также есть и неприятная примета о том, что смытые в раковину волосы могут принести на старости лысину. Если закопать его, то это предвещает болезнь. Выбрасывать тоже нельзя, ведь тогда будет ожидать головная боль. Это уже не говоря о том, что через срезанные локоны можно навести на человека порчу.

Волосы на расческе

После расчесывания волосы с расчески нужно обязательно убирать. И говорится здесь не только о порядке и гигиене: предки были убеждены, что оставленные на расческе волосы могут привести к разладу в семье.



Волосы нельзя оставлять на расческе / Фото Pexels

То же касается и волос на полу – если они валяются в доме, это может привести ко многим неприятным последствиям, в том числе и к привлечению беды и несчастья в свою жизнь.

Любишь лайфхаки, которые помогают создать уют в доме. Лови еще один! Обеспечить особый аромат поможет 100% арабика от 100% арабики от Gemini. Обжаренная специально под эспрессо, она наполнит дом кофейно-сливочными нотками. Для максимального эффекта советуем покупать кофе в зернах и заваривать с помощью профессиональной кофемашины или гейзерной кофеварки.

Мытье головы

Считается, что на церковные праздники лучше не мыть голову. Также не советуют это делать студентам накануне экзаменов: это якобы может "вымыть" все изученное.