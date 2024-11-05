Если добавлять некоторые продукты в свой рацион, то можно лучше высыпаться ночью и быть бодрее, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Качественный 8-часовой сон является залогом здоровья, поэтому ему надо уделять время наравне с правильным питанием и физическими упражнениями. Тем, у кого есть трудности с засыпанием или проблемы с просыпанием ночью, стоит обратить внимание на определенную пищу.
Молоко
В нем содержится природный источник незаменимой аминокислоты триптофана, которая способствует выработке гормона сна мелатонина и помогает бороться с нервозностью и тревожностью. Молоко помогает крепче заснуть.
Орехи
Они содержат полезные жиры, которые способствуют выработке нейромедиатора серотонина. Кроме того, орехи богаты успокаивающим магний, необходим для здоровой работы нервной системы.
Цельнозерновые продукты
Добавляйте в свой рацион овес, киноа, коричневый рис, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, хлебцы и хлопья, которые содержат сложные углеводы и клетчатку. Продукты способны надолго насытить организм и даже вызвать сонливость, поэтому можете потреблять их вечером.
Фрукты
В банане, киви или ананасе содержится калий и магний, которые успокаивают и укрепляют сон.
Бананы улучшают сон / Фото Pexels
Мясо, птица и рыба
В индейке, красном мясе, сельди, скумбрии или лососе содержится много триптофана, необходимого для синтеза мелатонина и серотонина.
Зелень
В листовой зелени (шпинат, капуста и т.д.) содержится триптофан, фолиевая кислота и магний, которые улучшают самочувствие, настроение и сон.
Травяные чаи
Чай из мелиссы, ромашки, мяты или лаванды успокаивающе влияют на нервную систему, поэтому вы сможете быстро и легко заснуть.