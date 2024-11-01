Мясо – это очень популярный продукт на кухнях. Вот только далеко не все знают, как правильно его готовить и нужно ли его предварительно мыть. И ответ на этот вопрос открывает Mayo Clinic.

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Нужно ли мыть мясо перед приготовлением?

Многие убеждены, что нельзя приступать к приготовлению мяса до того, как вы его качественно вымоете. Вот только это мнение ошибочно. На самом деле эксперты не рекомендуют мыть мясо, ведь именно это может привести к неприятным последствиям.

Вот несколько основных причин, почему это не стоит делать:

Когда вы моете мясо, есть больший риск распространить бактерии по поверхности для приготовления и посуды, а также раковине. Зато во время термической обработки вся опасность исчезнет, и мясо будет уже полностью безопасно для употребления.

Также когда вы моете мясо, вы можете смыть его вкус, и тогда оно будет уже не таким насыщенным и приятным. Кроме того, большое количество влаги на мясе может затруднить его жарки, и это приведет к образованию пара и испарения воды. Вместо жареного мяса у вас окажется вареное.

Приготовление курицы или другого мяса прямо из упаковки является безопасным, ведь современные пищевые упаковки уже обеспечивают отсутствие большого количества бактерий.



Мясо не нужно мыть / Фото Pexels

Но есть несколько других правил, которые нужно запомнить, чтобы предотвратить пищевое отравление. Прежде всего, готовить мясо нужно при надлежащей температуре, чтобы оно не было сырым внутри – это поможет избежать любых заболеваний.

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И последнее, но не менее важное – перед приготовлением и употреблением пищи чрезвычайно важно тщательно мыть руки с мылом – особенно в случае, когда вы работаете с сырым мясом.