Никогда не делайте этого со столом: можете навлечь беду на дом

Стол – это практически основной предмет на кухне. Не удивительно, что он издавна окутан приметами и суевериями.

Издавна предки считали стол очень важным предметом меблировки, сообщает 24 Канал. И одна из примет утверждает, что одно действие со столом может навлечь беду на дом – а именно сидение на нем.

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Почему нельзя садиться на стол

Наши предки были убеждены, что сидеть на столе нельзя ни за что, ведь из-за этого в жизни могут возникнуть огромные проблемы, связанные и со здоровьем, и с личной жизнью, и с финансовым состоянием. Есть вероятность, что человек столкнется с бедностью, одиночеством или многочисленными недугами.

Стол – это место, за которым можно есть и работать, а вот загрязнять эту поверхность не стоит – в том числе и потому, что на этот же стол вскоре придется ставить тарелки с едой. Никогда нельзя позволять сидеть на столе незнакомому мужчине – это жест неуважения, который может навлечь на дом скандалы и болезни.



На столе сидеть нельзя / Фото Pexels

Впрочем, кроме примет есть и другие причины, почему сидеть на столе не стоит – и достаточно объективные. Прежде всего, это неэтично и может быть неприятным для других людей. Сидеть на такой мебели, как стол – это дурной тон, и не исключено, что кому-то это не понравится, поэтому в конце концов это может привести к конфликту.

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Кстати, также существует примета о том, что нельзя стучать по столу – не только рукой, но и вилкой, ложкой или любым другим столовым нарядом. Не стоит на стол и складывать некоторые вещи – ножи, сумки и тому подобное. Считается, что так можно привлечь в дом ссоры и неприятности.

Никогда перед сном не оставляйте стол грязным и неубранным – это одна из худших примет и предвещает несчастье для семьи.