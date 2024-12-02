В период отключений электроэнергии иметь дома повербанк – это не только удобство, но и необходимость, сообщает 24 Канал. И, возможно, ваш пристой способен на большее, чем вы думаете.

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Что можно заряжать от повербанка

В зависимости от мощности вашего устройства повербанк будет работать разное количество времени и давать меньший или больший цикл зарядок. В частности, модели с мощностью до 10000 мАч пригодятся только для того, чтобы быстро заполнить батарею телефона в дороге или дома.

К сожалению, их мощности не хватит на длительные отключения света и питания мощных устройств. Но вот несколько способов использовать такой аккумулятор?

зарядить телефон (от 2 до 5 полных зарядок);

наушники и часы (несколько десятков зарядок);

планшет – полностью хватит на 1 заряд.

Фотоаппараты и видеокамеры – от время съемок на природе вы вполне можете зарядить аккумуляторы камеры через повербанк.

Фонари. Если вам нужно зарядить фонарь, вы также вполне можете воспользоваться для этого повербанком.

А вот ноутбук повербанком зарядить не удастся, если он не достаточно мощный. Только повербанки от 20000 мАч позволяют заряжать одновременно несколько устройств и питать ноутбуки и планшеты.



Повербанк может заряжать немало гаджетов / Фото Pexels

На что обращать внимание перед покупкой повербанка?

Перед тем, как купить устройство в магазине, нужно обратить внимание на его характеристики – это поможет принять правильное решение и не пустить деньги "на ветер".

Вот несколько вариантов повербанков: