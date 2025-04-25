Ни за что не делайте этого в полночь: пустите в жизнь бедность и проблемы

Ночь – это темное время суток, с которым связано бесчисленное количество примет и запретов. И предки старались придерживаться их всех.

Эзотерики убеждены, что ночью энергетика в доме становится особой, и поэтому даже с привычными делами стоит быть осторожными, сообщает 24 Канал. В частности, предостерегают от того, чтобы смотреть в зеркало в полночь.

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Почему нельзя смотреть в зеркало в полночь

Предки верили, что ни за что нельзя смотреть в зеркало ночью. Считалось, что зеркало само по себе – это такой себе портал в потусторонний мир, и относились к нему осторожно. А ночью граница между мирами вроде бы истончается, и поэтому заглядывать в зеркальце особенно опасно.

А вот смотреть в зеркало ровно в полночь и вообще было строго запрещено: верили, что тогда души умерших могут попасть в мир живых, если почувствуют энергетику живого человека. Впрочем, есть и другое объяснение, менее магическое: взглянув в зеркало ночью, можно легко испугаться.

Поэтому не советовали также ставить зеркало возле кровати в спальне. Во-первых, человек, спящий, не должен отражаться в зеркале – ведь тогда его душа во время сна вроде бы может заблудиться в зеркале и не найти дорогу к телу. Во-вторых, верили, что если проснуться и увидеть свое отражение в зеркале среди ночи – это предвещает большие неприятности и беду.



В зеркало не стоит смотреть ночью / Фото Pexels

Еще одна важная примета, которой стоит придерживаться – нельзя перед зеркалом считать деньги, особенно ночью. Верили, что так они легко исчезнут из дома и в нем не задержатся. Старайтесь вообще не допускать того, чтобы деньги отражались в зеркале.

Кстати, осторожными в доме стоит быть не только с зеркалами. Ранее мы рассказывали, какие вещи никогда нельзя выбрасывать в мусорку, чтобы не привлечь в дом беду.

Но это не единственная примета о зеркале. Ранее также верили, что нельзя смотреть в зеркало, когда человек плачет – это вроде бы могло привести к тому, что он потеряет свою жизненную силу. Зеркало – это сильный энергетический магнит, и оно поглощает негативную энергетику от человека, стоящего перед ним. Поэтому впоследствии этот негатив может вернуться к вам от зеркала сторицей.