Нізащо не робіть цього опівночі: пустите у життя бідність та негаразди

Ніч – це темний час доби, з яким пов'язана незліченна кількість прикмет та заборон. І предки намагалися дотримуватися їх усіх.

Езотерики переконані, що вночі енергетика в домі стає особливою, і тому навіть зі звичними справами варто бути обережними, повідомляє 24 Канал. Зокрема, застерігають від того, аби дивитися у дзеркало опівночі.

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Чому не можна дивитися в дзеркало опівночі

Предки вірили, що нізащо не можна дивитися у дзеркало вночі. Вважалося, що дзеркало саме собою – це такий собі портал у потойбічний світ, і ставилися до нього обережно. А вночі межа між світами начебто витончується, і тому зазирати у люстерко особливо небезпечно.

А ось дивитися у дзеркало рівно опівночі й взагалі було суворо заборонено: вірили, що тоді душі померлих можуть потрапити у світ живих, якщо відчують енергетику живої людини. Втім, є й інше пояснення, менш магічне: поглянувши у дзеркало вночі, можна легко злякатися.

Через це не радили також ставити дзеркало біля ліжка у спальні. По-перше, людина, що спить, не має відбиватися у дзеркалі – адже тоді її душа під час сну начебто може заблукати у дзеркалі та не знайти дорогу до тіла. По-друге, вірили, що якщо прокинутися та побачити своє відображення у дзеркалі серед ночі – це віщує великі неприємності та лихо.



У дзеркало не варто дивитися вночі / Фото Pexels

Ще одна важлива прикмета, якої варто дотримуватися – не можна перед дзеркалом рахувати гроші, особливо вночі. Вірили, що так вони легко зникнуть з дому і в ньому не затримаються. Намагайтеся взагалі не допускати того, аби гроші відбивалися у дзеркалі.

До речі, обережними в домі варто бути не тільки з дзеркалами. Раніше ми розповідали, які речі ніколи не можна викидати в смітник, щоб не притягнути в оселю біду.

Та це не єдина прикмета про дзеркало. Раніше також вірили, що не можна дивитися у дзеркало, коли людина плаче – це начебто могло призвести до того, що вона втратить свою життєву силу. Дзеркало – це сильний енергетичний магніт, і воно поглинає негативну енергетику від людини, що стоїть перед ним. Тож згодом цей негатив може повернутися до вас від дзеркала сторицею.