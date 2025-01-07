8 продуктов, которые быстрее всего портятся в холодильнике: стоит о них знать

В холодильнике мы привыкли держать много продуктов, впрочем не вся еда хорошо хранится в холодном месте. Некоторые продукты хуже хранятся в холодильнике, поскольку холод только портит их вкус.

Некоторые овощи или фрукты гораздо лучше хранятся при комнатной температуре, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Обратите внимание на несколько продуктов, которые надо хранить не в холоде, а теплом помещении.

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Оливковое масло

Лучше всего держать оливковое масло в темном герметике в кухонном шкафу. Хранение в холодильнике приведет к образованию кристаллов, а масло станет мутным и начнет затвердевать.

Картофель

Большинство любят хранить картофель в холодильнике, чтобы он не прорастал на балконе или в на кухне, однако некоторые сорта хранятся в холодном месте не дольше, чем 3 недели.

Бананы

Чтобы получить максимальную пользу от бананов, их лучше держать подальше от холодильника. Лучше всего они хранятся при комнатной температуре, но держите их вдали от других фруктов и овощей.



Бананы не стоит держать в холодильнике / Фото Pexels

Хлеб

Несмотря на то, что многие люди держат хлеб в холодильнике, чтобы продлить его свежесть, на самом деле он в холоде быстрее высыхает. Лучше его держать в морозилке, чем употреблять холодный.

Лук

Эти овощи надо хранить в сетчатом мешке подальше от картофеля, который вызывает его гниение. В холодильнике лук держать не рекомендуется.

Чеснок

В холодильнике чеснок начинает высыхать, становится мягким и быстро прорастает. Лучше всего его хранить в кладовке, где он сохранит все свои свойства в течение 2 месяцев.

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Помидоры

Овощи в холодильнике не только теряют свой вкус, но и текстуру. Лучше всего их держать при комнатной температуре, но не в полиэтиленовом пакете.

Острый соус

Соус может храниться в кухонном шкафу, а вот в холодильнике он быстро потеряет свои вкусовые свойства.