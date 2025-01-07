8 продуктів, які найшвидше псуються в холодильнику: варто про них знати

У холодильнику ми звикли тримати багато продуктів, втім не вся їжа добре зберігається в холодному місці. Деякі продукти гірше зберігаються в холодильнику, оскільки холод лише псує їхній смак.

Деякі овочі чи фрукти набагато краще зберігаються за кімнатної температури, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Зверніть увагу на кілька продуктів, які треба зберігати не в холоді, а теплому приміщенні.

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Оливкова олія

Найкраще тримати оливкову олію в темному герметику у кухонній шафі. Зберігання у холодильнику призведе до утворення кристалів, а олія стане каламутною й почне тверднути.

Картопля

Більшість люблять зберігати картоплю в холодильнику, щоб вона не проростала на балконі чи в на кухні, однак деякі сорти зберігаються в холодному місці не довше, ніж 3 тижні.

Банани

Щоб отримати максимальну користь від бананів, їх краще тримати подалі від холодильника. Найкраще вони зберігаються при кімнатній температурі, але тримайте їх далеко від інших фруктів та овочів.



Банани не варто тримати в холодильнику / Фото Pexels

Хліб

Попри те, що багато людей тримають хліб у холодильнику, щоб продовжити його свіжість, насправді ж він в холоді швидше висихає. Краще його тримати в морозилці, ніж вживати холодний.

Цибуля

Ці овочі треба зберігати в сітчастому мішку подалі від картоплі, яка спричиняє її гниття. У холодильнику цибулю тримати не рекомендовано.

Часник

У холодильнику часник починає висихати, стає м’яким та швидко проростає. Найкраще його зберігати в коморі, де він збереже всі свої властивості впродовж 2 місяців.

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Помідори

Овочі в холодильнику не лише втрачають свій смак, але й текстуру. Найкраще їх тримати при кімнатній температурі, але не в поліетиленовому пакеті.

Гострий соус

Соус може зберігатися у кухонній шафі, а от в холодильнику він швидко втратить свої смакові властивості.