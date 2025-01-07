Езотерики переконані, що навіть звичайні побутові речі, якими ми користуємося вдома щодня, мають свою енергетику. І іноді вона настільки сильна, що може захистити ваш дім від пристріту та негараздів, повідомляє 24 Канал.

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Ключі

Так, навіть ваші ключі від дому можуть стати потужним оберегом оселі. Ключ – це символ того, що ви закриваєте двері дому від злих сил. Окрім того, саме ключ також вважається символом фінансового достатку.

Для того, щоб ключі служили вам за оберіг, достатньо буде тримати їх у чистоті та доглядати за ними. Ніколи не кладіть їх на стіл та на підвіконня – натомість зберігайте у сумці чи на спеціальному гачку.

Голки

Голки часто стають негативним символом – адже їх начебто використовують у чорній магії, через них можна навести порчу, підкинувши гострий предмет у чужий дім. Втім, також голка може й захистити вашу оселю, і для того, аби не впустити у дім темну енергетику, потрібно засунути кілька голок у дверні косяки.



Голки можуть захистити дім / Фото Pexels

Монети

Такий оберіг начебто може захистити дім від злиднів. Монети потрібно залишати на підвіконні на зростаючий місяць на три ночі, аби вони зарядилися місячною енергетикою. Після цього їх розкладають по кутках будинку – і вони зможуть вберегти від фінансових неприємностей.

Віник

Предки вірили, що віник та мітла мають сильну енергетичну силу та можуть захистити оселю від негативу. Віник потрібно просто поставити перед вхідними дверима ручкою донизу, або ж обійти з ним оселю. Віник біля колиски начебто міг захистити дитину, а якщо поставити його на городі – відлякував комах та гризунів.

Дзеркало

Дзеркало в домі – це дуже важлива річ, адже предки вірили, що вони слугували межею між земним світом та потойбічним. Наприклад, розбите дзеркало символізує нещастя, адже це порушує межу. Не радять дивитися у дзеркало і вночі чи під час грози.