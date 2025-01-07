З однієї середньої ялинки може випасти дуже багато голок, пише 24 Канал з посиланням на msn.com. Це стається через багато різних факторів – термін стояння ялинки вдома, тепло, наявність води тощо.

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Якщо не прослідкувати за ялинкою кілька днів, то під низом можна зібрати цілий зелений килим з голок. Замість того, щоб їх зібрати пилососом, спробуйте використати з користю.

Що можна зробити з опалих голок ялинки

Не обов’язково гілки з ялинки мають опадати на підлогу. Це може статися під час її транспортування на вулицю після завершення новорічно-різдвяних свят. Гілок таких може бути досить багато, тож розповідаємо найцікавіші способи їхнього використання.

Засіб для прибирання

З голок ялини можна зробити універсальний засіб для чищення. Потрібно наповнити 1 літр банки голками, залити оцтом й дати настоятися 2 – 3 тижні. Далі розчин треба процідити та змішати з водою в однаковій пропорції. Після цього залишається лише перелити в пляшку з пульверизатором.

Засіб ефективно полірує дзеркала, скло, чистить посуд, різні поверхні та видаляє мильні розводи у ванній кімнаті.



Голки ялинки не варто викидати / Фото Pexels

Ароматизатор для шафи

Для того, щоб одяг гарно пахнув ми часто вдаємося до усіляких мішечків зі спонжами, які просочені ароматними оліями, втім у такий мішечок можна насипати ялинкові гілки й поставити їх у шафу чи автомобіль, щоб все просочилося хвойним ароматом.

Сіль для ванної кімнати

Голки потрібно висушити, подрібнити в порошок й змішати з грубою сіллю. Така суміш допоможе ще краще відпочити у ванній кімнаті наповненій ароматизованою сіллю.

Мульча для саду

Голки від ялинки можна використовувати для мульчування, щоб отримати вологу в ґрунті й захистити рослини від морозу. Також гілки добре підходять для рослин, які люблять кислий ґрунт. До них належать рододендрони чи гортензії.