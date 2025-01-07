С одной средней елки может выпасть очень много иголок, пишет 24 Канал со ссылкой на msn.com. Это происходит из-за многих различных факторов – срок стояния елки дома, тепло, наличие воды и тому подобное.

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Если не проследить за елкой несколько дней, то под низом можно собрать целый зеленый ковер из иголок. Вместо того, чтобы их собрать пылесосом, попробуйте использовать с пользой.

Что можно сделать из опавших иголок елки

Не обязательно ветви с елки должны опадать на пол. Это может произойти во время ее транспортировки на улицу после завершения новогодне-рождественских праздников. Веток таких может быть достаточно много, поэтому рассказываем интересные способы их использования.

Средство для уборки

Из иголок ели можно сделать универсальное средство для чистки. Нужно наполнить 1 литр банки иглами, залить уксусом и дать настояться 2 – 3 недели. Далее раствор надо процедить и смешать с водой в одинаковой пропорции. После этого остается только перелить в бутылку с пульверизатором.

Средство эффективно полирует зеркала, стекло, чистит посуду, различные поверхности и удаляет мыльные разводы в ванной комнате.



Иглы елки не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Ароматизатор для шкафа

Для того, чтобы одежда хорошо пахла мы часто прибегаем к всевозможным мешочкам со спонжами, которые пропитаны ароматными маслами, впрочем в такой мешочек можно насыпать елочные ветки и поставить их в шкаф или автомобиль, чтобы все пропиталось хвойным ароматом.

Соль для ванной комнаты

Иглы нужно высушить, измельчить в порошок и смешать с крупной солью. Такая смесь поможет еще лучше отдохнуть в ванной комнате наполненной ароматизированной солью.

Мульча для сада

Иглы от елки можно использовать для мульчирования, чтобы получить влагу в почве и защитить растения от мороза. Также ветки хорошо подходят для растений, которые любят кислую почву. К ним относятся рододендроны или гортензии.