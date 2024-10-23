6 вещей, которые нельзя держать в своей спальне: от них надо избавиться

Спальня – это место нашей силы, отдыха или релакса. Очень важно не загромождать комнату лишними вещами. В спальне должно быть минимум вещей, кроме кровати, тумбочки, шкафа или кресла. Эксперты даже определили несколько вещей, которые категорически нельзя держать в шкафу.

Дизайнеры интерьера рассказали, что в некоторых спальнях замечают вещи, которым не место в этой комнате, пишет Southern Living. Если их убрать, то место вашего отдыха изменит свой вид и будет намного лучше.

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Поразительное освещение

В спальне советуют отказываться от сильного и поразительного света. Лучше использовать настольные лампы, прикроватные бра или красивый светильник на потолке.

Рабочий стол и кресло

Входя в спальню, ничто не должно напоминать вам о работе, поскольку это место отдыха. Поэтому свое рабочее пространство обустройте в другом месте.

Непонятные картины

Не стоит в спальне вешать картины только для того, чтобы они там были или украшали стены. Если и хочется повесить какую-то картину, то пусть она будет дорогой и особенной для вас.



Не загромождайте спальню ненужными картинами / Фото Pexels

Большой телевизор

Многие специалисты против того, чтобы в спальне стоял телевизор, впрочем значительная часть таки понимает, что многие люди любят смотреть фильмы в постели перед сном. Поэтому плазма может быть в вашей спальне, однако избегайте огромных и громоздких телевизоров. Лучше выберите плазму, которая гармонично впишется в вашу спальню.

Яркие цвета

В вашей спальне стены не должны быть раскрашенными в яркие цвета. Дизайнеры советуют сделать ставку на мягкие и спокойные тона, чтобы в такой комнате вы могли расслабиться после напряженного дня.

Неорганизованная тумбочка

У каждого из нас есть тумбочка, в которой скапливается множество лишних вещей, которые мы можем даже не использовать. Уберите из своей спальни все лишние вещи и оставьте только книги и блокнот с ручкой.