Есть определенные продукты, которые способны ухудшить самочувствие в жару. Для того, чтобы легче переносить высокую температуру и лучше себя чувствовать, постарайтесь отказаться от них в дни, когда столбики термометра достигают 30 градусов.

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Сыры

В сырах содержится очень много соли, которые выводят воду из клеток и задерживают жидкость в организме. В жару лишняя жидкость превращается в отеки на лице и теле. Когда на улице очень жарко, исключите из рациона самые соленые виды сыров: пармезан, фету, брынзу и гауду.

Алкоголь

Употребление алкоголя в жару приведет к сильному обезвоживанию. Сведите выпитое количество до минимума или потребляйте его вечером, когда жара упадет. Но лучше будет, если вы совсем от него откажетесь.



Откажитесь от алкоголя в жару / Фото Pexels

Копченое мясо и рыба

Летом ваш рацион должен быть легким. Благодаря этому пищеварительная система будет работать без перегрузок, а организм будет чувствовать себя бодрее. Белок в жару ускоряет метаболизм, а его усиление разогревает организм и увеличивает потребность в охлаждении. Как результат – вы почувствуете слабость и недомогание.

Полностью от белковых продуктов отказываться не стоит, исключите только те виды, которые плохо влияют на организм из-за большого количества соли – это копчености, колбасы, соленый сыр и рыба.

Сладкие газированные напитки

В газированных сладких напитках содержится колоссальное количество сахара. В них также содержатся вещества, которые задерживают воду. От такой воды организм перегреется и будет испытывать еще больше жажду.

Лучше всего в жаркое время перейти на чистую воду без газов. Если же такая вам не очень по вкусу, добавьте к ней мяту, лимон или апельсин.