Эти 5 вещей никогда нельзя фотографировать: только притянете в жизнь негатив

Фотографии – это не только способ зафиксировать важные воспоминания и моменты, но и искусство. Впрочем, эзотерики призывают относиться к фотографированию осторожно – ведь некоторые вещи, по их словам, могут принести в жизнь немало негатива.

Эзотерики убеждены, что фотографии имеют в себе энергетический отпечаток того, что на них изображено. И поэтому нельзя, чтобы на фотографиях оказывались люди, которые могут притянуть в вашу жизнь негатив, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Впрочем, также нужно следить и за тем, чтобы на фото не оказывались определенные предметы, которые также могут стать плохим предсказанием.

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Зеркало

Издавна предки верили, что зеркало – это портал в потусторонний мир, и поэтому относились к нему с большой осторожностью. Поэтому фотографироваться в зеркале – это далеко не лучшая идея, ведь так пространство между зазеркальем и нашим миром как будто истончается.

Эзотерики верят, что селфи в зеркале – это опасная примета, что может привести к тому, что человек подвергнется влиянию потусторонних, злых сил, а его энергия начнет утекать.

Часы

Этот предмет также опасно фотографировать. Считается, что их нельзя даже дарить – ведь такой подарок как будто "урезает" жизнь человека. Подобный эффект может иметь и фотография. И неважно, или это наручные часы, или фото на фоне больших городских часов.

Верят, вроде бы этот предмет может навлечь болезни в жизнь человека.



Часы фотографировать нельзя / Фото Pexels

Разрушенные дома

Если вы увидели руины или недостроенный дом, не спешите его фотографировать. Дело в том, что такие места часто являются скоплением негативной энергетики, что может перейти и на фотографию.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи никогда нельзя показывать гостям, чтобы не навлечь на себя негатив.

Люди, что спят

Этот запрет существует еще издавна – верят, что только в моменты, когда человек имеет открытые глаза, он может защищаться от влияния потустороннего. А это значит, что во сне люди становятся беззащитными. Поэтому фотография человека во время сна может привести к тому, что его душа станет уязвимой. Особенно опасно, по поверьям, фотографировать маленьких детей – они особенно чувствительны к различным энергетическим воздействиям.

Покойник

Эзотерики убеждены, что фотографировать покойника – это очень опасная примета. Вроде бы душа человека после смерти еще некоторое время остается возле тела. И если в этот момент сфотографировать человека, она вроде попадает в ловушку и не может покинуть этот мир.