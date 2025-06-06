Ці 5 речей ніколи не можна фотографувати: тільки притягнете у життя негатив

Фотографії – це не тільки спосіб зафіксувати важливі спогади та моменти, але й мистецтво. Втім, езотерики закликають ставитися до фотографування обережно – адже деякі речі, за їхніми словами, можуть принести в життя чимало негативу.

Езотерики переконані, що фотографії мають у собі енергетичний відбиток того, що на них зображено. І тому не можна, аби на світлинах опинялися люди, які можуть притягнути у ваше життя негатив, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Втім, також потрібно слідкувати й за тим, аби на фото не опинялися певні предмети, які також можуть стати поганим віщуванням.

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Дзеркало

Здавна предки вірили, що дзеркало – це портал у потойбіччя, і тому ставилися до нього з великою обережністю. Тож фотографуватися у дзеркалі – це далеко не найкраща ідея, адже так простір між задзеркаллям та нашим світом начебто витончується.

Езотерики вірять, що селфі у дзеркалі – це небезпечна прикмета, що може призвести до того, що людина піддасться впливу потойбічних, злих сил, а її енергія почне витікати.

Годинник

Цей предмет також небезпечно фотографувати. Вважається, що його не можна навіть дарувати – адже такий подарунок начебто "урізає" життя людини. Подібний ефект може мати й фотографія. І неважливо, чи це наручний годинник, чи фото на тлі великого міського годинника.

Вірять, начебто цей предмет може накликати хвороби у життя людини.



Годинник фотографувати не можна / Фото Pexels

Зруйновані будинки

Якщо ви побачили руїни чи недобудований дім, не поспішайте його фотографувати. Річ у тім, що такі місця часто є скупченням негативної енергетики, що може перейти і на світлину.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі ніколи не можна показувати гостям, щоб не накликати на себе негатив.

Люди, що сплять

Ця заборона існує ще здавна – вірять, що тільки в моменти, коли людина має відкриті очі, вона може захищатися від впливу потойбічного. А це значить, що уві сні люди стають беззахисними. Тож фотографія людини під час сну може призвести до того, що її душа стане вразливою. Особливо небезпечно, за повір'ями, фотографувати маленьких дітей – вони є особливо чутливими до різних енергетичних впливів.

Небіжчик

Езотерики переконані, що фотографувати небіжчика – це дуже небезпечна прикмета. Начебто душа людини після смерті ще деякий час лишається біля тіла. І якщо у цей момент сфотографувати людину, вона начебто потрапляє у пастку і не може покинути цей світ.