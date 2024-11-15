Никогда не храните эти 6 вещей на холодильнике: последствия будут неприятные

Верхняя часть холодильника – это как еще одна полка, и поэтому может возникать немалый соблазн поставить туда все, что не влезло в ящики. Впрочем, это плохая идея.

Скорее всего, в вашем доме верхняя часть холодильника также заставлена различными вещами, ведь это действительно удобно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И все же есть несколько причин, по которым использовать эту поверхность как дополнительную полку не стоит.

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Лекарства

Большинство лекарств нужно хранить в прохладном и темном месте, а открытое пространство на теплом холодильнике точно для этого не подходит для этого. Хранение лекарств на холодильнике со временем уменьшит их эффективность. К тому же всегда есть риск, что они упадут оттуда в щель между холодильником и стеной, и достать их оттуда будет очень непросто.

Тяжелые предметы

Если вы будете постоянно поднимать этот тяжелый кухонный комбайн или настольный миксер на холодильник и обратно, можете неплохо натренировать руки. Или же это приведет к боли в спине и шее.

Кроме того, если тяжелый предмет случайно упадет из холодильника во время открывания дверцы, или выскользнет из ваших рук, это может не только повредить пол и технику, но и нанести травмы.

Вещи, которыми вы часто пользуетесь

Когда вы организуете свою кухню, нужно подумать о том, чтобы разместить приборы и предметы, которыми вы чаще всего пользуетесь, в наиболее доступных местах. Поэтому класть посуду и бытовые приборы на холодильник – это далеко не лучшая идея, ведь доставать вещи оттуда обычно неудобно.

А иногда размещение вещей на верхней части холодильника может привести еще и к тому, что вы просто забудете об их существовании.

Продукты, что быстро портятся

Верх холодильника теплый, а часто еще и покрыт пылью. Это значит, что класть туда фрукты и овощи, а также другие продукты, которые могут испортиться достаточно быстро – худшая идея.

Вино

Если у вас домашний бар обустроен на холодильнике, самое время перенести его. В идеале вино должно храниться при достаточно прохладной температуре, и теплая часть на верхушке холодильника точно будет слишком горячей для этого напитка.



Вино не стоит хранить на холодильнике / Фото Pexels

Его качество может существенно ухудшиться, и на вкус теплое вино будет не очень приятным.

Моющие средства

Моющие средства могут показаться неплохим кандидатом на хранение наверху холодильника, и все же стоит быть осторожными. Если они разольются или начнут вытекать, это может повредить холодильник и саму пищу, а уборка станет настоящей катастрофой.