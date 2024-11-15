Грызуны никогда не были приятными соседями: они могут и еду погрызть, и подточить мебель и повредить часть урожая, сообщает 24 Канал. Но избавиться от них можно достаточно легко.

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Как понять, что дома есть грызуны

Наиболее очевидными признаками присутствия мышей в доме будут писк и шум. Обычно звуки они выдают тогда, когда грызут что-то или лазают по стенам. Кроме того, услышать грызунов чаще можно ночью, когда дома царит тишина.

След мышей – это еще один признак того, что пора начинать борьбу с грызунами. Найти его обычно можно возле стен, за предметами и поблизости от запасов пищи. Там, где прошлись мыши и крысы, вы не найдете следов пыли, особенно на полках и у стен.



Грызунов можно просто обнаружить / Фото Pexels

Как бороться с мышами

Самый популярный вариант – это установка мышеловок в доме. Такие ловушки обычно ставят с приманками – кусочками колбасы или сыра, ведь мыши любят их особенно сильно. Ловушки стоит ставить возле мусорников или плинтусов, но следите, чтобы в них не попали ваши домашние любимцы.

Если в плинтусе вы нашли дырку, это значит, что там могут жить грызуны. Для того, чтобы помешать им проникать в дом, вы можете закрыть ее строительной пеной. Кроме того, нельзя забывать и о яде против грызунов.

Его нужно раскладывать по дому или квартире, но только там, где не достанут дети или домашние животные.

Другой метод, который считается достаточно действенным – это уборка всего помещения с хлоркой. Но во время таких работ нельзя забывать использовать перчатки, а после этого хорошо проветривать помещение.

Мыши также не любят запахов некоторых растений, поэтому их можно расставить по дому, чтобы отпугнуть грызунов. В частности, запастись нужно полынью, мятой, бузиной, кинзой и ромашкой.