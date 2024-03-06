5 вещей, которые никогда не стоит хранить в ванной комнате: вы будете удивлены

Некоторые вещи, которые все мы привыкли хранить в ванной, на самом деле не стоит держать там. Прежде всего для того, чтобы защитить их от влаги, бактерий и колебаний температуры.

Многие считают, что ванная – это потенциал для хранения многих вещей, и наполняют эту комнату полками и встроенными шкафами. Впрочем, это вовсе не означает, что в них можно хранить все, что угодно.

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Косметика

Хранить ежедневную косметику в ванной комнате может быть удобно, однако это точно не лучшее решение. Гораздо лучше для таких средств подойдет место с меньшим количеством влаги. А ванная обычно – это наиболее влажная комната вашего дома, и вы точно не хотите, чтобы влажность испортила текстуру или консистенцию ваших продуктов.

В конце концов из-за хранения в ванной комнате ваша косметика может быстрее испортиться, и особенно проблематично это для таких продуктов, как кремы, пудра и тушь.

Лекарства и пищевые добавки

Это можно назвать "аптечкой", но эксперты также не рекомендуют хранить лекарства и добавки в ванной комнате. И влажность, и тепло, которые появляются, когда вы принимаете душ или ванну, могут негативно повлиять на эти вещи и сделать их менее эффективными.

А когда лекарства хранятся при очень высокой или очень низкой температуре, они могут быстрее повредиться или разложиться.

Полотенца

Вам может казаться, что именно ванная комната – это то место, где должны храниться ваши полотенца, однако на самом деле это совсем не так. Из-за такого хранения ткань может приобрести неприятный затхлый запах из-за постоянного воздействия влаги.



Полотенца не стоит хранить в ванной / Фото Pexels

Если же у вас нет специального шкафа для белья, где вы можете складывать все эти вещи, тогда вам точно не нужно забывать о регулярном мытье и просушке ваших банных полотенец.

Лак для ногтей

В ванной комнате постоянно происходят перепады температуры, и поэтому консистенция вашего лака для ногтей и его качество могут существенно испортиться.

А высокие и низкие температуры могут привести к изменениям в рецептуре, и ваш лак станет слишком густым, или же в нем появятся комочки.

Дополнительная туалетная бумага

Конечно, вы уже понимаете, как влажность может повлиять на бумагу и ее качество. Но нужно учитывать еще несколько факторов. В частности – использование аэрозольных продуктов в ванной комнате.

Если вы пользуетесь освежителями воздуха, лаками для волос или спреями для чистки, частицы этих продуктов могут осесть на бумаге и потенциально повлиять на их качество.