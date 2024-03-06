5 речей, які ніколи не варто зберігати у ванній кімнаті: ви будете здивовані

Деякі речі, які всі ми звикли зберігати у ванній, насправді не варто тримати там. Перш за все для того, щоб захистити їх від вологи, бактерій та коливань температури.

Чимало людей вважають, що ванна – це потенціал для зберігання багатьох речей, і наповнюють цю кімнату полицями та вбудованими шафами. Втім, це зовсім не означає, що у них можна зберігати все, що завгодно.

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Косметика

Зберігати щоденну косметику у ванній кімнаті може бути зручно, проте це точно не найкраще рішення. Набагато краще для таких засобів підійде місце з меншою кількістю вологи. А ванна зазвичай – це найбільш волога кімната вашого будинку, і ви точно не хочете, щоб вологість зіпсувала текстуру чи консистенцію ваших продуктів.

Зрештою через зберігання у ванній кімнаті ваша косметика може швидше зіпсуватися, і особливо проблематично це для таких продуктів, як креми, пудра та туш.

Ліки та харчові добавки

Це можна назвати "аптечкою", але експерти також не рекомендують зберігати ліки та добавки у ванній кімнаті. І вологість, і тепло, які з'являються, коли ви приймаєте душ чи ванну, можуть негативно вплинути на ці речі та зробити їх менш ефективними.

А коли ліки зберігаються за дуже високої чи дуже низької температури, вони можуть швидше пошкодитися чи розкластися.

Рушники

Вам може здаватися, що саме ванна кімната – це те місце, де мають зберігатися ваші рушники, проте насправді це зовсім не так. Через таке зберігання тканина може набути неприємного затхлого запаху через постійний вплив вологи.



Рушники не варто зберігати у ванній / Фото Pexels

Якщо ж у вас немає спеціальної шафи для білизни, де ви можете складати усі ці речі, тоді вам точно не потрібно забувати про регулярне миття та просушування ваших банних рушників.

Лак для нігтів

У ванній кімнаті постійно відбуваються перепади температури, і через це консистенція вашого лаку для нігтів та його якість можуть суттєво зіпсуватися.

А високі і низькі температури можуть призвести до змін у рецептурі, і ваш лак стане занадто густим, або ж у ньому з'являться грудочки.

Додатковий туалетний папір

Звісно, ви вже розумієте, як вологість може вплинути на папір та його якість. Та потрібно враховувати ще кілька факторів. Зокрема – використання аерозольних продуктів у ванній кімнаті.

Якщо ви користуєтеся освіжувачами повітря, лаками для волосся чи спреями для чищення, частинки цих продуктів можуть осісти на папері та потенційно вплинути на їхню якість.