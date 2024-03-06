Вони містять шкідливі речовини, які при неправильній обробці та утилізації потраплять в ґрунт, а звідти в ґрунтові води. Такі речі несуть небезпеку для людини та навколишнього середовища.

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Батарейки

Вони містять багато шкідливих металів, які здатні накопичуватися в організмі. На звалищах верхній шар батарейок руйнується, тому цинк, нікель, марганець, ртуть та свинець потрапляють у ґрунт та ґрунтові води.

Лише задумайтеся, одна батарейка здатна забруднити 400 літрів води та 20 квадратних метрів ґрунту, а 30 батарейок на грядці здатні назавжди позбавити від врожаю.

Саме тому батарейки треба здавати у пунктах збору, де вони збираються в ящиках та передаються на утилізацію.

Розбиті термометри

Термометри містять до 500 міліграмів небезпечної ртутної речовини. Коли він розбивається, то пари ртуті, що виділяються, осідають на поверхнях та становлять загрозу для здоров’я. Щоб належно утилізувати розбитий ртутний термометр, зверніться до ДСНС.



На смітник не можна викидати ртутні термоментри / Фото Pexels

Протерміновані ліки

Не викидайте протерміновані баночки з ліками на смітник. Фармацевтичні препарати також отруюють ґрунт хімічним складом і є небезпечними для бездомних тварин.

Дезодоранти та освіжувачі повітря

Під тиском інших відходів аерозолі зможуть вибухнути та спричинити пожежу. Перш ніж викинути їх, переконайтеся в тому, що вони порожні.

Лампочки

Особливо небезпечними є енергоощадні лампочки, які наповнені парами ртуті, тому є шкідливими для людини та природи. Тому їх також не забувайте здавати на утилізацію.

Електронні пристрої

Старі телефони чи ноутбуки теж не варто викидати в смітник. У їхньому складі містяться шкідливі хімічні сполуки, які теж можуть отруювати навколишнє середовище.