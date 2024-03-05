Загалом крохмаль використовують у харчовій, фармацевтичній чи текстильній промисловості, пишуть Поради 24. Його додають до кондитерських виробів, до макаронів, майонезу, кетчупу чи для виготовлення таблеток чи присипок.

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Ви могли й не знати, але крохмаль можна застосувати у побуті. Розповідаємо про найпопулярніші методи.

Чищення срібла

Саме крохмаль може відчистити до ідеального стану срібні прикраси та столові прилади. Для цього у половині літра води розведіть дві столові ложки крохмалю та замочіть в ньому срібні прикраси чи столові прилади на 15 хвилин, а тоді вимийте засобом для миття посуду.

Видалення плям

Крохмаль здатен видалити плями на тканині. Розчиніть засіб у воді та нанесіть на пляму до прання, після того, як одяг висохне, закиньте прати. Речовина допомагає запобігти поглинанню плями та спрощує вже остаточне видалення після прання.

Цей метод застосовуйте до килимів чи ковролінів. Якщо є пляма – посипте її крохмалем, який має увібрати в себе пляму, а тоді просто пропилососьте.

Миття вікон

Якщо додати до засобу для миття вікон крохмаль, то зможете забути, що таке розводи на вікнах чи дзеркалах.

Усунення неприємного запаху

Щоб ваше взуття не мало неприємного запаху, насипте всередину крохмаль та залишіть на цілу ніч. Зранку його треба просто висипати. За 12 годин крохмаль повинен увібрати увесь поганий запах.

Зменшення скрипіння підлоги

Старі підлоги можуть скрипіти, тож для того, щоб знизити шум, посипте крохмалем дошки, а тоді просто пропилососьте підлогу. Крохмаль заповнить тріщини в підлозі та знизить рівень шуму старих скрипучих дощок.