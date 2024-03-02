У сучасному світі господині все менше звертаються до народних методів, а дарма, адже такий копійчаний засіб як сода, може стати в нагоді в будь-яких ситуаціях: від очищення поверхонь до прочищення зливу в раковині.

Читайте також Як вивести запах сигарет з одягу: найефективніші методи

Чистка кухонних поверхонь

Содою ви можете очистити поверхні з нержавіючої сталі, мікрохвильові печі та стільниці. Змішайте соду з водою та протріть поверхні губкою. Для кращого ефекту можна залишити на кілька хвилин, а потім змити.

Чистка срібла

Якщо ваші срібні прикраси потемніли, тоді застосуйте соду з водою у пропорції 3:1 та протріть сумішшю вироби, а тоді прополощіть водою.

Прочищення зливу в раковині

Цей метод допоможе прочистити труба та видалити неприємний запах. Насипте у злив 2-3 столові ложки соди та залийте половиною склянки соди. Закрийте пробкою та залишіть на годину. Після цього сифон треба промити проточною водою.

Видалення жиру з каструль

Щоб видалити жир з каструль, замочіть їх в розчині соди з миючим засобом та залишіть на 2 години.

Видалення цвілі у ванній

Сода має здатність знищувати грибок, який може завестися у ванній між проміжками кахлю. Щоб побороти цвіль, посипте проблемні місця содою та залишіть на 30 хвилин. Потріть місця мочалкою та змийте проточною водою.

Усунення неприємого запаху взуття

Харчова сода може нейтралізувати неприємних запах взуття. Посипте соду з боків устілки, а тоді залишіть на кілька хвилин і струсіть взуття.

Усунення поганого запаху з холодильника

Сода є абсорбентом, тож вбирає всі неприємні запахи. Щоб уникнути поганого запаху з холодильника, поставте пачку соди в дверцята. Якщо ж це не допоможе, тоді помийте холодильник розчином соди – 2 столові ложки на літр води.