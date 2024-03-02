Дим від сигарет також може просякнути у волосся та шкіру рук, тому треба обов’язково добре вимити руки, а волосся помити, щоб ви були впевнені в тому, що поганий запах минув.

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Неприємного запаху від сигарет на одязі також можна позбутися, але краще не курити в закритому приміщенні та не стояти близько з курцями, адже увесь запах диму перейде на ваше вбрання.

Як вивести запах сигарет з одягу

Прання

Це один з найпростіших та найефективніших методів. Періть звичайним пральним порошком при температурі 60°C.

Щоб бути впевненими точно, що запаху більше не буде, додайте до прання 1 столову ложку оцту, який нейтралізує його та й загалом здатен пом’якшити одяг.

Вимочування

Якщо запах від сигаретного диму дуже сильний чи як кажуть "прокурений", тоді перед пранням радимо попередньо замочити в розчині теплої води та білого оцту в рівній пропорції на 30 хвилин. Тоді киньте в прання та висушіть.



Ці поради допоможуть прибрати поганий запах сигарет / Фото Pexels

Сода

Харчова сода є абсорбентом запахів. Насипте її на дно кошика для брудного одягу, додайте тоді речі з неприємним запахом та залишіть на ніч. Перед пранням добре витрусіть соду з одягу.

Ефірна олія

Пахучі ефірні олії мають антибактеріальні властивості. Додайте всього кілька крапель олії чайного дерева, лаванди чи евкаліпта до прання. Також можете змочити ватний диск ефірною олією та покласти в кошик для брудного одягу.

Свіже повітря

Цей спосіб теж може нейтралізувати запахи. Важливо, щоб одяг постояв на свіжому повітрі кілька годин.