Жовті розводи та наліт утворюються через погану якість водопровідної води, а побутова хімія часом буває безсилою проти іржі. Ви будете здивовані, однак народні методи можуть вам допомогти.

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Для відчищення унітаза від іржі вам знадобляться гумові рукавички та йоржик для унітаза.

Оцет та сода

Нанесіть оцет на плями іржі, залишіть на кілька годин, а тоді протріть унітаз щіткою.

Також можете скористатися ще й содою додатково. Для цього склянку оцту налийте в унітаз, трохи почекайте, а тоді розсипте соду по внутрішній частині унітаза та почистіть йоржиком. Ця суміш допоможе розчинити іржу та видалити забруднення.

Харчова сода та перекис водню

Змішайте харчову соду та перекис водню так, щоб вийшла паста. Нанесіть її на пляму іржі та залишіть на годину. Після цього протріть пляму йоржиком.

Лимонна кислота та оцет

Візьміть кілька пакетиків лимонної кислоти та розсипте на забруднення з іржею.Тоді пульверизатором розприсніть оцет на місця з лимонною кислотою та змийте водою.

Щоб запобігти утворенню іржі, слідкуйте періодично за чистотою унітаза та не забувайте ретельно його мити й витирати кожного разу під час генерального прибирання.