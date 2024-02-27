Чимало жінок та чоловіків носять срібні прикраси, адже цей метал дешевший, ніж золото, але також може додати образу вишуканості. Та з часом цей метал може втратити свій привабливий вигляд, якщо за ним не доглядати правильно.

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Чому срібло темнішає

Перед тим, як розпочинати чищення ваших срібних прикрас, варто з'ясувати, а що ж призводить до того, що вони темнішають? Деяких людей цей процес може насторожити, і тоді вони думають, що їх обманули і продали підробку.

Та насправді срібло може темніти через зовнішні подразники, а також через неправильний догляд або зберігання.

Головний ворог срібла – це сірководень. Під впливом цієї речовини срібні вироби можуть покриватися плівкою, що швидко чорніє. Та уникнути дії сірководню, на жаль, неможливо, адже він є фактично скрізь – навіть у повітрі.

Ще одна причина потемніння – низька якість самого металу. Втім, не варто забувати й про те, що навіть срібло найвищої проби може з часом так само потемнішати.

Також на потемніння металу може впливати підвищене потовиділення, а також косметика та різноманітні побутові засоби. Поява чорноти на вашому сріблі – це цілком природний процес, треба всього лиш знати, як правильно чистити цей дорогоцінний метал.

Як почистити срібло від чорноти вдома

Один із найпопулярніших способів, який точно подіє – це використання соди та фольги. Все, що вам потрібно зробити, так це виконати всього два прості кроки:

у кип'ячену воду додайте 2 столові ложки соди та опустіть туди смужку алюмінієвої фольги;

залиште у ній срібло на 15 – 20 хвилин, а потім прополощіть його під струменем води та добре витріть.

Через реакцію срібла із лужним розчином почорніння може зникнути, а до прикрас повернеться блиск та сяйво. Втім, пам'ятайте, що чистити прикраси сухою содою не варто, адже це може залишити на металі дрібні подряпини.

Також ви можете використати для чищення і нашатирний спирт. Цей аміачний розчин легко прибере усі почорніння та не травмує поверхню срібної прикраси.

Вам потрібно для цього додати у воду трохи нашатирного спирту та помістити ваші прикраси у отриманий розчин. Тоді вам потрібно почекати пів години та промити їх.

Як чистити срібло оцтом

Якщо у вас вдома не знайшлося нашатирного спирту, для чищення прикрас цілком згодиться і оцет. Все, що потрібно зробити – це просто залишити предмети зі срібла у 6% або ж 9% розчині оцту на дві години. Якщо це не допомагає, ви можете посилити дію засобу, просто розігрівши оцет.

Та після цього потрібно обов'язково добре промити прикраси.