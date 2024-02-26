Чимало кімнатних рослин можуть зіпсуватися і засохнути через чимало різних факторів і причин. І якщо ви хочете зберегти свою улюблену квітку, вам потрібно діяти відразу, як ви помітили пошкодження.

Цікаво Від посуду до вишиванки: що можна очистити дитячим шампунем

Правильно поливайте рослину

Перше, що ви маєте зробити – так це перевірити, чи не надто сухий ґрунт. Для цього потрібно пальцем перевірити землю на глибині до двох сантиметрів. І якщо виявиться, що ґрунт надто сухий, тоді необхідно добре полити рослину, поки вода не витікатиме із дренажних отворів горщика.

Та для того, щоб запобігти загниванню кореневої системи, ви не маєте переливати квітку та топити її у воді.

Видаліть мертві частини рослини

Для того, щоб ваша рослина ожила, вам потрібно позбутися усіх обмерлих частин вашої рослини. Після цього ваша квітка зможе спрямувати усю силу на регенерацію тих частин, що ще вціліли.

Це допоможе і у боротьбі із хворобами і шкідниками, які могли залишитися у відмерлих частинах, тож позбутися пожовклого листя потрібно якомога швидше.



За рослиною потрібно правильно доглядати / Фото Pexels

Забезпечне хороше освітлення

Для кімнатних рослин потрібно отримувати приблизно вісім годин денного світла на добу. Саме через це потрібно обрати хороше місце для того, щоб сонячні промені потрапляли на квітку у максимальній кількості.

Також не забувайте за тим, щоб спостерігати за реакцією вашої рослини. За потреби ви можете коригувати місце, де вона стоїть, щоб вона отримувала саме ту кількість світла, що їй потрібна.

Підживлюйте ґрунт

Для того, щоб найкраще забезпечити квітку поживними речовинами, вам варто використовувати водорозчинне добриво.

Дотримуйтеся тих інструкцій, які вказують на пакуванні добрива, щоб правильно вирахувати його кількість на горщик.

Підтримуйте хорошу вологість ґрунту

Звісно, різні кімнатні рослини мають різні, індивідуальні вимоги щодо вологості. Її потрібно підвищувати правильно, щоб не пошкодити коріння квітки. Для цього ви можете змочувати листя квітки водою чи ставити поряд наповнений водою піддон.