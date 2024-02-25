Шампунь для дітей є у всіх, хто має вдома дітлахів, але якщо ви думали, що шампунь призначений виключно для миття голови – то ви помиляєтеся. Насправді ж, його можна використовувати й в побуті та мити ним чимало речей.

Зверніть увагу Як прибрати подряпини на склі: речі виглядатимуть новими

Кисті для макіяжу

Щоб видалити накопичену косметику та бактерії, треба регулярно мити кисті для макіяжу. Для цього розведіть кілька крапель шампуню в теплій воді та занурте пензлі в рідину.

Одяг

Дитячим шампунем можна прати делікатну спідню білизну, панчохи чи інший одяг, який дозволено прати вручну.

Посуд

Часом буває так, що рідина для миття посуду закінчилася, а вам терміново необхідна пательня чи тарілка, яка ще непомита. У такому випадку скористайтеся дитячим шампунем. Постійно його застосовувати не варто, але в критичних випадках він допоможе відмити жир з посуду.



Дитячий шампунь можна використовувати для багатьох потреб / Фото Pexels

Головні убори

Щоб попрати шапки чи бейсболки – використовуйте дитячий шампунь. Він призначений для очищення жиру, мертвої шкіри та поту, які накопичуються на волоссі, тож стане ідеальним засобом для очищення всіх головних уборів. Шампунь видалить всі брудні накопичення з внутрішньої сторони кепок та шапок.

Щітки для волосся

Щітки для волосся треба обов’язково мити. Дитячий шампунь допоможе вам видалити накопичення мертвої шкіри, природних масел та засобів для догляду за волоссям.

Вишиванки

Вишиті сорочки треба дуже обережно прати вручну. Щоб не зіпсувати їх, скористайтеся дитячим шампунем. Розведіть його в теплій воді та занурте вишиванку в розчин на 10 хвилин. Після цього прополощіть та висушіть на свіжому повітрі.