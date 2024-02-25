Перед тим, як почати видаляти подряпини на склі, вам потрібно спершу розібратися, з яким типом скла ви працюєте: товстим чи тонким. А також потрібно переконатися, що ваша поверхня не зроблена з пластику.

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Як прибрати подряпину на тонкому склі

Полірування тонкого скла – це та справа, до якої потрібно підійти з обережністю і не перестаратися. Тонке скло часто використовують для виготовлення окулярів, смартфонів чи годинників. До такого ж скла можна віднести і посуд та елементи меблів.

Спершу ви можете спробувати прибрати подряпини за допомогою зубної пасти. Все, що вам потрібно , та це взяти пасту, що може відбілювати.

Спершу відполіруйте скло та протріть його м'якою вологою тканиною. Після цього видавіть трохи пасти на ватний диск та водіть ним круговими рухами по склу протягом кількох хвилин. Після цього видаліть залишки пасти за допомогою м'якої тканини чи м'якої серветки.

Ще один спосіб, який ви можете спробувати – це використати лак для нігтів. Якщо подряпини на склі неглибокі, цей засіб цілком може їх замаскувати. Його можна використовувати для видалення пошкоджень на скляному посуді чи елементах побутової техніки.

Спершу вам потрібно почистити поверхню, а після цього тонким пензликом нанесіть лак на подряпину. Вам варто зачекати до повного просушування приблизно годину, а потім видалити залишки лаку з поверхні за допомогою ватної палички, змоченої у рідині для зняття лаку.

Як прибрати подряпини на товстому склі

А ось до такого типу скла можна віднести лобове скло машин, вікна, вітрини та стінки акваріумів. І такі подряпини можна видалити за допомогою спеціальної полірувальної машини. Та якщо ви не маєте подібного досвіду, буде краще звернутися за допомогою до фахівців, щоб не погіршити ненароком ситуацію.

Як відполірувати товсте скло:

спершу вам потрібно прибрати забруднення з поверхні та просушити скло паперовими рушниками;

ви можете позначити подряпини маркером, щоб їх було краще видно;

нанесіть на скло пасту для полірування скла;

поліруйте пошкоджену ділянку круговими рухами під невеликим кутом.

Зрештою вам потрібно видалити залишки засобу за допомогою серветки та мила, а потім протріть скло вологою тканиною.