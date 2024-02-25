Дієтологиня Мелісса Ріфкін переконана, що ви можете покращити свій метаболізм завдяки деяким повсякденним звичкам, які не потребують надто великої кількості зусиль та навіть часу.

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Їжте білок під час кожного прийому їжі

Якщо ви хочете знайти речовину із найвищим тепловим ефектом, яка дозволить вам спалювати якомога більше калорій – то це білок. І вживання продуктів, які багаті на нього під час кожного прийому їжі та навіть перекусів може бути надзвичайно корисним для прискорення вашого метаболізму.

Тож подумайте над тим, щоб додати до свого сніданку яйця, а також спробуйте заправляти салати грецьким йогуртом чи додати до гарніру індичку або курку, адже всі ці продукти надзвичайно багаті на білок.

Їжте більше гострої їжі

У перці міститься одна сполука – капсаїцин, і вона відповідає за відчуття печіння, що ви відчуваєте, коли їсте гострі страви та продукти. І, звісно, чимало людей додають гострий перець у свої страви для смаку та гостроти, втім, він також може бути надзвичайно корисним і для покращення роботи вашого метаболізму.

І попри те, що це прискорення після прийому гострої їжі буде короткочасним, воно все ще може позитивно вплинути на те, скільки калорій вам вдасться спалити протягом дня.

Пийте більше кави та зеленого чаю

Кофеїн – це та речовина, яка міститься і у каві, і у зеленому чаї. А також кофеїн може прискорити ваш метаболізм, і це одна з причин, чому його додають у добавки, призначені для втрати жиру. І хоча такі продукти можуть містити небезпечну кількість кофеїну, у природній кількості він безпечний для більшості людей.

І чашка чорної кави або свіжого чаю можуть також покращити зволоження вашого організму, а це завжди корисно для тіла та загального здоров'я.



Кофеїн може бути корисним для метаболізму / Фото Pexels

Їжте більше цілісної їжі

Ви вже точно знаєте, що найбільш корисними є ті продукти, які пройшли мінімальну обробку, і вони з більшою імовірністю будуть містити більше поживних речовин, ніж ті, які пройшли таку обробку.

Тож додайте до свого раціону нежирні білки, цілозернові продукти, горіхи та насіння – і все це допоможе вам покращити роботу свого метаболізму.

У таких продуктах також, скоріш за все, мало цукру та штучних інгредієнтів, а також ви знайдете у них клітковину, яка може бути корисною для схуднення.

Пийте менше алкоголю

Алкоголь – це ніщо інше, як джерело порожніх калорій, і часто у таких напоях ви також можете знайти чимало цукру, який також не буде поживним для вашого організму. І якщо ви будете часто споживати його у надмірній кількості, це може вплинути на чимало аспектів вашого життя.

Перш за все, може погіршитися сон, а також алкоголь підвищує можливість зневоднення та впливає на функціонування основних органів організму, а зрештою усе це скажеться і на вашому метаболізмі.