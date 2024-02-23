Насіння може бути не тільки смачним, але і надзвичайно поживним перекусом, адже у ньому міститься чимало клітковини, здорових жирів, вітамінів та мінералів. І дієтологиня Меган Хафф розповіла, які саме типи насіння будуть для вас найбільш корисними.

Цікаво Як помити кухонну витяжку від жиру: буде сяяти як новенька

Насіння чіа

Насіння чіа – це маленький, але надзвичайно потужний продукт, що є чудовим джерелом поживних речовин. І всього у одній порції, що складається із 2 столових ложок, ви зможете знайти чимало різноманітних мікроелементів, зокрема і залізо, магній, фосфор та цинк.

Окрім того, у цьому продукті ви можете знайти і надзвичайно корисні омега-3 жирні кислоти, які можуть підтримувати ваше здоров'я серця та знижувати загальний рівень холестерину.

Корисним буде це насіння і для людей, які хворіють на діабет 2-го типу, адже у них воно може зменшувати артеріальний тиск.

Насіння льону

Ці м'які корисні злаки можуть стати чудовим доповненням до вашого повсякденного раціону. У звичайній порції із двох столових ложок насіння льону ви знайдете 4 грами клітковини, 2,5 грама білка та 6 грамів омега-3 жирних кислот.

Насіння льону буде для вас дуже корисним, якщо ви хочете зменшити закрепи, покращити мікробіом кишківника та знизити артеріальний тиск.

Допомагає насіння льону і з покращенням загального рівня цукру в крові.



Насіння льону дуже корисне / Фото Pexels

Кіноа

Зазвичай кіноа продається як цілозерновий продукт, проте насправді воно є насінням. Додавання кіноа до вашого раціону може підтримати здоров'я вашого серця, знизити ризики серцево-судинних захворюваь та рівень холестерину.

Окрім того, насіння кіноа є чудовим джерелом рослинного білка, і якщо ви включите його у свою веганську дієту, це допоможе вирішити проблему із кількість спожитого білка, яка виникає у деяких веганів та вегетаріанців.

Насіння кунжуту

Це насіння є чи не основним у азійській та близькосхідній кухні, і воно буває трьох видів: чорне, біле та золотисто-коричневе. У насінні кунжуту ви можете знайти чимало вітамінів, зокрема B1, B2, B3 та B6.

І незалежно від того, чи ви споживаєте насіння цілим чи подрібненим у вигляді тахіні, ви однаково отримаєте від нього досить багато користі.

Гарбузове насіння

І, звісно ж, не можна забувати і про гарбузове насіння! Можливо, вам подобається обсмажувати його самостійно або ж ви купуєте вже готове у магазині – однаково ви отримаєте від продукту чимало поживних і корисних речовин.

У цьому насінні ви знайдете 8 грамів білка та аж 40% від добової порції магнію. Окрім того, гарбузове насіння також є хорошим джерелом цинку, фосфору, калію та селену.