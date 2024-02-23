Витяжка на кухні при регулярному використанні забруднюється дуже швидко, тому виробіть собі корисну звичку постійно її мити, щоб потім не потіти над жирними плямами, які важко відмити, пише 24 Канал.

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Найкраще мити кухонну витяжку раз на місяць, за потреби це можна робити частіше. Під час приготування їжі у витяжці накопичується жир та масні виділення, які можуть забити фільтр та знизити ефективність пристрою.

Спочатку вимкніть витяжку з розетки. Зніміть верхню панель та вийміть фільтр, який накопичує жир. Також треба витягнути вугільний фільтр, однак мити його не треба.

Як почистити жировий фільтр

Добре очищується фільтр за допомогою миючої рідини. Залийте фільтр гарячою водою й миючим та залишіть на 15-20 хвилин. Тоді губкою чи щіткою потріть фільтр та промийте проточною водою. Після цього можете братися за корпус витяжки.

Як швидко почистити витяжку

Якщо ви тримаєте витяжку в чистоті, то зможете її відчистити швидко й легко. Вам треба лише скористатися спеціальними засобами, які призначені для видалення жиру. Ця рідина здатна усунути незначне забруднення на корпусі, тож витяжка знову стане чистою.



Поради, які допоможуть відмити витяжку / Фото Pexels

Як відмити витяжку оцтом

Замочіть жировий фільтр з витяжки в оцті та залишіть на 10-15 хвилин. Після цього промийте чистою водою. Щоб посилити ефект – можете додати в розчин 1-2 ст.л. соди.

Як відмити кіптяву на витяжці

В цьому вам допоможе господарське мило. Його треба натерти та розчинити у воді, тоді цією рідиною відчищувати кіптяву. Також може допомогти з проблемою впоратися звичайна сода.

Як відмити білу витяжку

Корпус відчистити від жиру можна завдяки відбілювачу. Просто нанесіть його на щітку та круговими рухами протріть забруднені та жирні місця. Після цього корпус треба промити теплою водою.