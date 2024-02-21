Стоки раковин на кухні та у ванній можуть піддаватися впливу багатьох факторів. На кухні це частинки їжі та жиру, які можуть спричинити неприємний запах.

Цікаво Що їсти, якщо у вас здуття живота: допоможуть 3 види фруктів

Можливо, у вашу раковину потрапляють частинки зубної пасти, волосся та бруд, і всі ці частинки можуть дуже швидко накопичуватися. Більшість людей припускають, що все це сміття буде злито в каналізацію, проте вода сама собою може не впоратися із своєю роботою, і через це ви отримаєте смердючу раковину.

Як очистити злив у раковині?

Перше, що ви повинні зробити, коли хочете почистити свою раковину – це почати зі спорожнення її. Витягніть усе сміття та бруд, що у ній залишилося, і якщо у вас є кухонна раковина із двома чашами, переконайтеся, що чисті обидві.

Після цього вам потрібно нагріти одну чашку води до кипіння на плиті чи у мікрохвильовій печі. Окріп потрібно змішати з однією чашкою дистильованого білого оцту. Для раковини з двома чашами вам потрібно нагріти дві чашки води та приготувати дві чашки оцту відповідно.

Додайте розчин у злив

Після цього вам потрібно взяти пів склянки харчової соди та засипати її у каналізацію. Згодом повільно влийте туди розчин оцту. Будьте готові до того, що розчин почне пінитися після контакту з содою.

Після того, як ви це зробите, вам потрібно закрити отвір раковини зливною пробкою та дати суміші подіяти протягом 10 хвилин. Після цього вам варто промити дренаж двома склянками дуже гарячої води з-під крана.

Та якщо після такої обробки ви все ще відчуваєте неприємний запах із зливу, тоді вам доведеться братися за ящик із інструментами або ж викликати сантехніка. Причиною запаху може бути забитий чи сухий сифон, який призначений для утримання невеликої кількості води, щоб не дозволяти запахам із каналізації потрапляти до вас на кухню.