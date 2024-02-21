Здуття живота призводить до дискомфорту та газоутворення, дехто й взагалі може страждати від хронічного здуття. Особливо неприємно, коли цей стан виникає десь в гостях чи під час важливої зустрічі. Для заспокоєння шлунку спробуйте з’їсти кілька фруктів.

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Незрілі банани

Щоб покращити незручні симптоми – їжте банани. У них міститься калій, вітамін С, В6, клітковина, антиоксиданти, які добре впливають на шлунково-кишковий трак.

Особливо корисними в боротьбі зі здутим животом вважаються незрілі банани, тобто зелені, які ми часто можемо бачити на прилавках. Їхня особливість в тому, що вони містять крохмаль та вуглевод, який добре впливає на здоров’я кишківника.

Лимон

Вживання лимона чи соку сприяє швидшому випорожненню шлунка, а це відповідно зменшить неприємні відчуття здуття. Про це свідчить дослідження 2022 року, опубліковане в European Journal of Nutrition. У ньому також зазначається, що після лимонів випорожнення відбулося в 1,5 раза швидше.

Лимон здатен усунути здуття живота / Фото Pexels

Ківі

Якщо ви страждаєте на часте здуття живота, спробуйте щодня вживати ківі, щоб потенційно уникнути цієї проблеми. Дослідження 2022 року зазначає, що покращення ви можете відчути вже через 2 тижні після щоденного вживання зеленого фрукта.

Темні ягоди

Експерти з клініки Майо кажуть, що зменшити здуття можна завдяки темним ягодам: ожині, чорниці, смородині, лохині тощо. За їхніми словами, ці ягоди містять цінні антиоксиданти, які сприятливо впливають на травлення. Дослідження свідчать, що особливо корисною є чорниця.

Яких фруктів треба уникати

Не зовсім корисними є яблука та груші, які мають високий вміст фруктози. Надмірне споживання ними може призвести до газоутворення. Щоб уникнути здуття живота, просто почистіть їх від шкірки, оскільки саме вона має високий вміст клітковини, яка важко перетравлюється.