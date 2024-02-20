Їжа безпосередньо впливає на роботу мозку. Для живлення мозку необхідно вживати продукти, які містять в собі білки, жири, вуглеводи, вітамін С, амінокислоти, антиоксиданти та багато інших мінералів.

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З віком пам’ять починає слабшати, а концентруватися на завданнях стає все важче. Щоб підвищити свою увагу та нормалізувати когнітивне здоров’я – почніть вживати продукти, які здатні покращити пам’ять.

Зелень

Капуста, рукола та інша зелень уповільнює зниження когнітивних здібностей в людей старшого віку. Дослідження зазначає, що вживання зелені щодня – це чудовий спосіб підтримувати здоров’я мозку.

Васабі

Додаток до суші може сприяти кращому функціонуванню мозку. Про це свідчить дослідження 2023 року, в якому особи віком від 60 до 80 років, які вживали щовечора васабі, відчули значне покращення пам’яті.

Жирна риба

Лосось, скумбрія, тунець, тріска чи інша жирна риба добре стимулює мозок. Експерти рекомендують додавати її в раціон двічі на тиждень. У рибі є чимало здорових ненасичених жирів та білок. Вживання риби покращує пам’ять, увагу та навчання.



Продукти, які добре впливають на пам'ять / Фото Pexels

Волоські горіхи

У горіхах міститься білок та здорові поліненасичені жири, які вважаються корисними для роботи мозку та пам’яті. Горіхи мають такий тип омега-3, який покращує здоров’я серця та мозку. Дослідження показали, що люди, які споживали волоські горіхи мали кращі когнітивні здібності та пам’ять.

Ягоди

Ягоди багаті антиоксидантами та протизапальними флаваноїдами. Додавайте їх у свій раціон, оскільки вони здатні покращити пам’ять. Вживайте чорницю та лохину, які здатні усунути з мозку шкідливі речовини, які перешкоджають хорошій пам’яті.