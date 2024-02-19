Квасоля – це саме той продукт, який існує у багатьох варіаціях, і сортів бобових можна знайти чимало. Та попри те, що всі з них можуть принести вам чимало користі, деякі з них є найбільш наповненими цілющими властивостями та поживними речовинами. Про них розповіла експертка Саманта Бош.

Цікаво Додайте цей інгредієнт до свої страв, щоб зменшити рівень холестерину

Чорна квасоля

Чорна квасоля вважається одною із найкорисніших у світі, та що ж у ній міститься такого особливого? Як і від більшості бобів, від споживання квасолі ви отримаєте значну кількість клітковини та білка, а також вітамінів групи В, заліза та магнію.

Оркім того, споживання бобів допомагає контролювати реакцію інсуляну та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Нут

Від споживання цих бобів ви також можете отримати значно більше користі, ніж ви ймовірно думаєте. Перш за все, у нуті досить високий вміст білка – 7 грамів на пів склянки, а також клітковини. Саме через це нут є надзвичайно поживним і корисним видом перекусу, який допоможе зберегти здоров'я кишківника, знизити вагу та контролювати її і надалі.



Нут дуже корисний для здоров'я / Фото Pexels

Квасоля каннеліні

Біла квасоля, яку також називаються каннеліні, може принести вашому здоров'ю безліч різноманітних переваг. Ці боби – одні з тих, що містять досить велику кількість білка, а це робить їх досить ситною їжею. Окрім того, біла квасоля багата на калій, і з її порції ви можете отрмати від 35 до 46% вашої добової норми.

Ця поживна речовина допомагає контролювати артеріальний тиск, запобігати утворенню каменів у нирках та навіть покращувати здоров'я кісток.

Боби пінто

Ці боби, певно, найбільш відомі як частина мексиканських страв, і вони наповнені білком, клітковиною та великою кількістю інших поживних речовин. Окрім цього, у бобах пінто ви знайдете також досить велику кількість селену та заліза, які надзвичайно корисні для організму.

Соєві боби

Скоріш за все, ви вже їли соєві боби раніше, просто не знали про це. Наприклад, Едамаме – незрілі соєві боби, містяться у таких продуктах, як тофу, темпе, місо, соєвий соус та соєве молоко.

Соєві боби містять, як і інша квасоля, клітковину та білки, а також здорові жири та інші поживні речовини: зокрема кальцій, калій, залізо та селен.