Безперечно, те, що ви споживаєте, відіграє ключову роль у самопочутті та добробуті. Відомо, що деякі не надто корисні продукти можуть підвищити ризики різноманітних захворювань, у тому числі і хронічних, та інші можуть допомогти знизити цей ризик. Дієтологиня Люсія Стенсбі розповіла про один продукт, який вам точно варто додати до свого раціону.

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Який продукт варто їсти щодня?

Чимало проблем у людей виникає із підтриманням здоров'я серцево-судинної системи та кровоносної системи. І одна з причин цього – це високий рівень холестерину. Він може спричиняти чимало захворювань через те, що спершу накопичується в артеріях, а потім призводить до їх звуження та перешкоджає нормальному проходженню крові.

І часто причиною надто високого рівня холестерину є неправильний раціон – і головний винуватець тут – це насичені жири. Саме через це чимало лікарів радять слідкувати за тим, скільки насичених жирів ви додаєте до свого раціону, щоби мати змогу слідкувати і за рівнем холестерину.

Та є продукти, які не тільки підвищують його рівень, а і допомагають знизити, і ви можете включити їх у свій повсякденний раціон. Зокрема, те, що вам потрібно споживати частіше – це оливкова олія.



Оливкова олія дуже корисна для здоров'я / Фото Pexels

Оливкова олія — чудова їжа для підтримки здоров’я серцево-судинної системи, її слід вибирати для заправки та приготування їжі,

– поділилася дієтологиня.

Оливкова олія також є основою дуже популярної середземноморської дієти, яка є чудовим режимом харчування, якщо ваша мета – підтримати здоров'я своєї серцево-судинної системи.

Мононенасичені жири в оливковій олії допомагають знизити рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності, а антиоксиданти зменшують запалення та тромбогенний статус. Це сприяє зниженню артеріального тиску та підтримує загальне серцево-судинне благополуччя, що має вирішальне значення для здоров’я серця,

– розповіла Люсія Стенсбі.

Для того, щоб отримати максимальну користь від споживання оливкової олії, вам достатньо додати її до раціону у кількості до 20 грамів на день.