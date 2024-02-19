Ополіскувач для рота ми регулярно використовуємо, оскільки він додатково очищує ротову порожнину від залишків їжі та нальоту. Однак стоматолог застерігає від частого використання цієї рідини. Виявляється, засіб для гігієни зубів має певні негативні наслідки.

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Стоматолог Слейн Кер розповіла, що ополіскувач для ротової порожнини насичений спиртом та кислотами, тож цей вміст може призвести до потенційних проблем, якщо користуватися рідиною систематично.

Вміст спирту

Рідина для полоскання рота містить спирт, який може викликати сухість в роті та зменшувати вироблення слини. Неналежне вироблення слини підвищує ризик розвитку карієсу та захворювання ясен.

Кислотні інгредієнти

У деяких ополіскувачах містяться кислоти (лимонна чи фосфорна кислота). Вони допомагають підсилити смак продуктів, однак з часом кислоти здатні послабити зубну емаль.

Бактеріальний дисбаланс

Рідина для порожнини рота здатна вбити шкідливі бактерії та разом з цим може й порушити баланс бактерій в роті. З часом він може призвести до росту шкідливих бактерій, сприяючи проблемам зі здоров’ям ротової порожнини.



Ополіскувач може призвести до бактеріального дисбалансу / Фото Unsplash

Маскування захворювань

Регулярне використання ополіскувача може маскувати захворювання ясен чи карієс. Ви відчуєте тимчасове полегшення від неприємного запаху з рота, але забуватимете про усунення першопричини.

Знебарвлення

Деякі рідини для полоскання рота містять хлоргексидин, який через тривалий час використання може вплинути на зовнішній вигляд посмішки та навіть здатен знебарвити зуби, тож вам доведеться вдатися до професійного відбілювання.

Який ополіскувач для рота обирати

За словами стоматолога Слейн Кер, щоб звести до мінімуму потенційний негативний вплив від ополіскувача, зверніть увагу на кілька основних критеріїв.

Обирайте рідину для полоскання рота без спирту або з його мінімальним вмістом. Ополіскувач має містити збалансований pH і не містити агресивних кислот. Також стоматолог радить уникати надмірного й тривалого полоскання.